السيسي: تحويل حياة الناس للأفضل ليس سهلا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يدرك حجم المعاناة التي يعيشها المصريون، لكن التحول إلى الأفضل ليس أمرًا هينًا، مؤكدًا أن ساكني العشوائيات يستحقون العيش في مناطق سكنية أفضل.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية، بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء: "يا ترى بلدنا مصر متستحقش إننا نستحمل شوية عشان نشيل العشوائيات من حياتنا، أي حد تاني كان هيقولك الدنيا غالية، بس إحنا بنغير لجل خاطر ناس ظروفها مش هتقدر وعمره ما هيقدر يسيب المكان دا".

شاهد أيضا

ووجه رسالة لساكني العشوائيات قائلًا: "إحنا بنقول كلنا معاك وهنغيرلك دا، ومش هنسيبك تعيش هنا، الأمور مش بالبساطة اللي أنتم فاكرينها، تحويل حياة شعب مصر للأفضل، مش بالبساطة دي، فيه معاناة لازم ندفعها كلنا".