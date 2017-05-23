القبض على رئيس برشلونة السابق بتهمة غسيل الأموال

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ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل، بتهمة غسيل الأموال، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى تلقي روسيل عمولات غير قانونية خاصة ببيع حقوق الصور المتعلقة بالمنتخب البرازيلي لكرة القدم، حيث قام رفقة المتهمين الآخرين بغسيل تلك العمولات في شركات الملاذات الضريبية.

وأوضحت "ماركا" أن تلك العمليات متعلقة بالفترة التي توصل خلالها روسيل إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للحصول على حقوق الصور الخاصة بالمنتخب وذلك قبل توليه رئاسة برشلونة.

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ومن ضمن الموجه إليهم تهمة غسيل الأموال أيضا رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السابق ريكاردو تيكسيرا، إلى جانب المديرون السابقون للاتحاد البرازيلي.

كما يواجه روسيل أيضًا اتهامات بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار بطريقة غير شرعية، وهي التهم الكفيلة بدخول رئيس برشلونة السابق السجن لمدة لا تقل عن 5 أعوام.