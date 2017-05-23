لوري ساني يغيب عن كأس القارات

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انسحب جناح مانشستر سيتي، لوري ساني، من قائمة المنتخب الألماني التي ستشارك الشهر المقبل في منافسات كأس القارات، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية في الأنف.

وقدم ساني مستويات مميزة للغاية مع مانشستر سيتي في موسمه الأول، حيث تمكن الدولي الألماني من تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 آخرين في جميع المسابقات، وساعد الفريق على احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال ساني، في بيان نشر على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم "كنت أتمني الذهاب إلى روسيا، ولكن بعد مشاورات مع الجهاز الطبي، توصلنا إلى ضرورة الحصول على فترة راحة في الصيف لبدء الموسم الجديد بصحة جيدة".

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ولم يعلن يواخيم لوف بعد عن بديل ساني في القائمة التي أعلن عنها والتي ستعتمد بشكل نهائي يوم 7 يوينو المقبل.

يذكر أن أبطال ألعالم وقعوا في المجوعة الثانية رفقة الكاميرون بطلة إفريقيا وأستراليا بطلة أسيا وتشيلي بطلة كوبا أمريكا.