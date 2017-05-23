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محافظ المنوفية يعتمد نتيجة "الابتدائية" بنسبة نجاح 83.3%

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محافظ المنوفية يعتمد نتيجة "الابتدائية" بنسبة نجاح 83.3% محافظ المنوفية يعتمد نتيجة "الابتدائية" بنسبة نجاح 83.3%

مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الابتدائية

المنوقية - مروة فاضل:

اعتمد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية دور مايو بنسبة نجاح 83.3%.

وقال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 77 ألف و898 طالبًا، حضر منهم 75 ألف 842 طالبًا، فيما تخلف عن أداء الامتحان 2050 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في الشهادة الابتدائية 50 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة.

في السياق ذاته، اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الصف الثامن الإبتدائي لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.1% ونتيجة الصف السادس الإبتدائي للمكفوفين بنسبة نجاح 60%.

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين وأسرهم، مقدمًا الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

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