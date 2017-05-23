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بالصور.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 83,3 %

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مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية (1)محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية (1)

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية (2)محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية (2)

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية (3)محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإبتدائية (3)

المنوقية مروة فاضل:
اعتمد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإبتدائية لدور مايو 2017 بنسبة نجاح 83.3% .

وقال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات صحفية:"بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 77 ألف 898 طالبًا والحضور منهم 75 ألف 842 طالب فيما تخلف عن أداء الإمتحان 2050 طالب وبلغ عدد الحاصلين علي الدرجات النهائية في الشهادة الإبتدائية 50 بالمدارس الحكومية والخاصة.

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