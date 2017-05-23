بالصور.. "أمن الإسماعيلية" توزّع ألف عبوة غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

بدأت مديرية أمن الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، في توزيع ألف عبوة غذائية مجانية على الأسر الفقيرة على مدار الأيام المقبلة قبل رمضان.

ويتولى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، الإشراف الميداني على عملية التوزيع، للتأكد من وصول العبوات للمواطنين المحتاجين لها فعليًا، في إطار خطة وزارة الداخلية بمد أواصر الترابط والتواصل مع كل فئات المجتمع، وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وشملت محتويات العبوات الموزعة "مكرونة وشاي وسكر وسمن وبلح وأرز" وغيرها من المواد الغذائية.

وبدأت قيادات أمن الإسماعيلية توزيع المواد الغذائية بعد أداء صلاة الظهر مباشرة، على العاملين بقسم الصيانة والنظافة من العاملين المدنيين بالديوان العام، أعقبه التوجه لدائرة مركز الضواحى لاستكمال عملية التوزيع على المدنيين.