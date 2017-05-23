أخبار عاجلة

استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "أمن الإسماعيلية" توزّع ألف عبوة غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمن الإسماعيلية توزّع ألف عبوة غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان (1)أمن الإسماعيلية توزّع ألف عبوة غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان (1)

أمن الإسماعيلية توزّع ألف عبوة غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان (2)أمن الإسماعيلية توزّع ألف عبوة غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان (2)

أمن الإسماعيلية توزّع ألف عبوة غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان (3)أمن الإسماعيلية توزّع ألف عبوة غذائية على الأسر الفقيرة قبل رمضان (3)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

بدأت مديرية أمن الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، في توزيع ألف عبوة غذائية مجانية على الأسر الفقيرة على مدار الأيام المقبلة قبل رمضان.

ويتولى اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، الإشراف الميداني على عملية التوزيع، للتأكد من وصول العبوات للمواطنين المحتاجين لها فعليًا، في إطار خطة وزارة الداخلية بمد أواصر الترابط والتواصل مع كل فئات المجتمع، وفقًا لتوجيهات وزير الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وشملت محتويات العبوات الموزعة "مكرونة وشاي وسكر وسمن وبلح وأرز" وغيرها من المواد الغذائية.

وبدأت قيادات أمن الإسماعيلية توزيع المواد الغذائية بعد أداء صلاة الظهر مباشرة، على العاملين بقسم الصيانة والنظافة من العاملين المدنيين بالديوان العام، أعقبه التوجه لدائرة مركز الضواحى لاستكمال عملية التوزيع على المدنيين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها

بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

بالفيديو.. "التعليم" توجه تحذيرات لطلاب الثانوية العامة

الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

الإبراشي يعرض مقطع فيديو عن أحدث طرق العصابات لخطف الأطفال

صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر

صورة وخبر: فتيات يتضامن مع أهالي ضحايا تفجير مانشستر