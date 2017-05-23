بالصور.. "بوجي وطمطم" ومدفع رمضان يزينان مساكن عمال هيئة القناة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

زين عدد من عمال هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مساكنهم في بورفؤاد استعدادًا لشهر رمضان المبارك، من خلال كتابة عبارات ورسم رسومات.

ورسم عاملون بالهيئة عرائس علي جدران منازلهم في مدينة بورفؤاد ارتبطت بجيل الثمانيات ومنها :"بوجي وطمطم"، و"عم شكشك"، "بكار ورشيدة" والشخصية الشهيرة "سمورة" التي جسدها النجم سمير غانم في فوازيره الشهيرة، بجانب مدفع رمضان و"قدرة الفول" وفوانيس مزينة بعبارات :"أهلا رمضان - رمضان مبارك - رمضان كريم - مرحب شهر الصوم".

من جانبه، قال الحاج مدحت فؤاد، من رجال هيئة قناة الويس، إن الفكرة جاءت إليه من منطلق رغبته في رسم البسمة علي وجوه المواطنين خاصة الأطفال، ومشاركتهم في استقبال الشهر المبارك بعدما قلت بنسبة كبيرة مظاهر الشهر المبارك كالزينة التي كانت توضع في جميع الشوارع والفوانيس.

وأضاف "فؤاد":"أشتاق أنا والكثيرون لروحانيات ومظاهر رمضان التي تربينا عليها، ولذلك أقدمت علي تلك الفكرة كإحياء للماضي الجميل"، موجهًا الشكر لكل من بذل جهدًا لظهور الرسومات بهذا المظهر المشرف، مطالبًا المواطنين بالإقدام علي تلك الخطوة وتطويرها كعادة تتوارثتها الأجيال.