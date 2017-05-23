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المهندس محمد عبده مديرًا لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية

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المهندس محمد عبده مديرًا لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية المهندس محمد عبده مديرًا لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

محافظ الاسماعيلية يستقبل المهندس محمد عبده

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد عبده، المدير العام الجديد لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية الذي تولى منصبه خلفًا للمهندس صلاح عبد العال المدير السابق، والذي نُقل لتولي منصب مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر.

وسبق أن شغل المهندس محمد عبده، العمل مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة الشرقية، والعمل بالمركز الإقليمي لمدن القناة.

وخلال اللقاء، أصدر المحافظ توجيهات لمدير الهيئة بإعداد تقرير تفصيلي بموقف جميع المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وتوابعها، ومتابعة البرنامج الزمني للتنفيذ، ومتابعة استكمال تنفيذ برامج خطة الأبنية للإنشاءات الجديدة للمدارس، واستكمال ما تبقى من أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات ببعض مدارس المحافظة.

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