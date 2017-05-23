شهود عيان: سماع دوي انفجار بمركز تجاري في مدينة مانشستر

القاهرة- (مصراوي):

قالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إن شهود عيان سمعوا دوي انفجار بمركز تجاري في مدينة مانشستر.

بحسب ما نقلته وكالة رويترز شهود عيان، فإن العشرات من مركز تجاري فروا من المركز التجاري.

ولفتت رويترز إلى إخلاء المركز التجاري.

ويأتي ذلك بعد حدوث انفجار في قاعة مانشستر إرينا للحفلات، خلال إحياء المغنية الشابة اريانا جراندي لحفل غنائي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، ما تسبب في مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين.