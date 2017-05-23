ننشر حصيلة الأراضي المستردة للدولة (عداد يومي)

القاهرة - مصراوي:

يقدم مصراوي، "عداد يومي" لحصيلة الأراضي المستردة وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، للحملات اليومية التي بدأت فعلياً منذ يوم 17 مايو الجاري.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة ووزارة الداخلية، في 14 مايو الماضي، باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها قبل نهاية الشهر.

''عداد يومي'' لحصيلة الأراضي المستردة للدولة (الاثنين 22 مايو)

تعرف على حصيلة الأراضي المستردة للدولة ليوم (الأحد 21 مايو)