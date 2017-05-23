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ننشر حصيلة الأراضي المستردة للدولة (عداد يومي)

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مصراوي Masrawy

ننشر حصيلة الأراضي المستردة للدولة (عداد يومي) ننشر حصيلة الأراضي المستردة للدولة (عداد يومي)

القاهرة - مصراوي:

يقدم مصراوي، "عداد يومي" لحصيلة الأراضي المستردة وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، للحملات اليومية التي بدأت فعلياً منذ يوم 17 مايو الجاري.

وكلف الرئيس عبد الفتاح ، القوات المسلحة ووزارة الداخلية، في 14 مايو الماضي، باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها قبل نهاية الشهر.

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''عداد يومي'' لحصيلة الأراضي المستردة للدولة (الاثنين 22 مايو)

تعرف على حصيلة الأراضي المستردة للدولة ليوم (الأحد 21 مايو)

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مصراوي Masrawy

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