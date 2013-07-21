أنباء عن قتلى ومصابين في تبادل لإطلاق النار بين عائلتين في قرية برديس في سوهاج

كتب : الوطن منذ 18 دقيقة

تشهد قرية برديس بمركز البلينا في سوهاج، تبادلا لإطلاق النار بين عائلتي "الشيمي" و"النحلات"، وغطت الأعيرة النارية سماء قرية برديس التابعة لمركز البلينا، بسبب خلافات سابقة بين العائلتين.

وأكد أحد شهود العيان، لـ"الوطن"، أن أهالي القرية "يعيشون حالة من الرعب والفزع، وأن أصوات الأعيرة النارية مستمرة منذ أكثر من ساعة، ولم تنقطع حتى الآن"، وأن هناك أنباء عن وجود "قتلى ومصابين" من العائلتين.

ومازالت جهود قوات الأمن مستمرة للسيطرة على الموقف، كما أنه تم إيقاف حركة القطارات، حيث إن خط السكة الحديد يمر في قلب القرية التي تشهد تبادل كثيف لإطلاق الأعيرة النارية.