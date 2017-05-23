السيسي: "اللي بياخد أرض مصر لص ومغتصب.. وقسمًا بالله ما هسيبُه"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اللي بياخد أرض مصر هو لص ومغتصب، وحرامي أياً كان هو مين، بياخد أموال الغلابة، طول ما أنا عايش على وش الدنيا قسمًا بالله ما هاسيب حد ياخد أرض".

وأضاف الرئيس: "اللي عايز يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا سبحانه وتعالى في الأرض.. بيني وبينك ربنا، بيني وبينك حق الناس".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي على هامش زيارته إلى محافظة دمياط لافتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية.

وتتضمن المشروعات المقرر افتتاحها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أربعة مشاريع تنموية وخدمية، وهي افتتاح المستشفى العسكري بدمياط الجديدة، ووضع حجر أساس مدينة دمياط للأثاث، بالإضافة لافتتاح الرئيس، بواسطة "الفيديو كونفرانس"،مستشفى الطوارئ بكفر سعد، ووحدات مشروع دار مصر.