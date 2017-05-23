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بهذه الطريقة.. «غبور» يغري جمهوره لشراء «توسان»

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بهذه الطريقة.. «غبور» يغري جمهوره لشراء «توسان» بهذه الطريقة.. «غبور» يغري جمهوره لشراء «توسان»

التحرير

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تعكف شركة جي بي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في ، على خلق فرص تسويقية لنشر سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV".

وأعلنت الشركة عن عرض جديد لعشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات يتمثل في الحصول على صيانة مجانية لمدة عام كامل أو حتى 25000 كيلو متر لأى عميل يشتري هيونداي "توسان"، وهي أحد إصدارات الطراز "SUV" للشركة الكورية بمصر.

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ويشمل العرض قطع الغيار والمصنعية والزيوت، وذلك من خلال جميع مراكز خدمات ما بعد البيع التابعة لها.

وتعتمد هيونداي "توسان" بمختلف فئاتها على محرك GDI رباعي الأسطوانات، سعة 1.6 لتر، بقوة 130 حصان، وعزم دوران أقصى يبلغ 161 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، هذا بجانب نظام تعليق من "ماكفرسون" في الأمام وآخر متعدد الوصلات في الخلف.

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التحرير

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