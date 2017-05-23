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«يويفا» يؤكد على تأمين نهائي الدوري الأوروبي بعد هجوم مانشستر

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«يويفا» يؤكد على تأمين نهائي الدوري الأوروبي بعد هجوم مانشستر «يويفا» يؤكد على تأمين نهائي الدوري الأوروبي بعد هجوم مانشستر

التحرير

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على عدم تلقيه أي معلومات استخبراتية بشأن وقوع هجوم إرهابي محتمل على نهائي الدوري الأوروبي، غدًا بين مانشستر يونايتد وأياكس.

وتعرضت مدينة مانشستر لهجوم إرهابي أمس أسفر عن مقتل نحو 22 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، ليخرج اليويفا ويؤكد على تشديد العمليات التأمينية في مباراة الغد مطالبا الجماهير بالحضور مبكرا لملعب الصداقة نظرا لعمليات التفتيش المشددة التي ستجرى عليهم.

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وأوضح «اليويفا» في بيان رسمي تعاونه عن قرب من السلطات المحلية في السويد واتحاد الكرة في البلاد منذ شهور عدة لضمان تأمين المباراة النهائية، إضافة إلى تعزيز الوجود الأمني في محيط ملعب المباراة بعد العمليات الإرهابية التي ضربت ستوكهولم الشهر الماضي.

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التحرير

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