200 جنيه زيادة في طن الحديد عقب قرار البنك المركزي

التحرير

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أعلنت شركات الحديد، عن رفع أسعار بيع منتجاتها بداية من اليوم -الثلاثاء-، حيث قامت نحو 8 شركات بزيادة سعر الطن ما بين نحو 100 إلى 200 جنيه للطن.

وقال طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات الحديد قامت بزيادة أسعار منتجاتها على خلفية قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأضاف الجيوشى في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن غالبية الشركات لجأت لرفع الأسعار بسبب زيادة أعباء التمويل ورفع أسعار فوائد القروض، فضلا عن ارتفاع أسعار البيليت عالميًا، وهو العنصر الأساسي المستخدم فى صناعة الحديد ويتم استيراده من الخارج، متوقعا قيام باقى الشركات برفع الأسعار خلال اليومين القادمين.

وقررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزى مساء أول أمس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.755%.

وقامت ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻋﺰ برفع سعر الطن بواقع 200 جنيها، ﻟﻴسجل نحو 9880 جنيها للتجار، ويصل للمستهلك النهائى بسعر يبلغ نحو 9980 جنيها، وذلك فى مقابل نحو 9650 جنيها بداية شهر مايو الجارى.

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كما أعلنت شركة بشاى للصلب رفع سعر الطن ليسجل نحو 10 آلاف جنيه للمستهلك النهائى، فى مقابل نحو 9800 جنيهًا.

ورفعت شركة حديد المصريين سعر الطن ليسجل نحو 9800 جنيها للتجار، فيما يصل سعر الطن للمستهلك النهائى بنحو 9950 جنيها، فى مقابل نحو 9750 جنيها بداية شهر مايو الجارى، كما رفعت شركة السويس للصلب سعر الطن ليسجل نحو 9500 جنيها للمستهلك النهائى، فى مقابل نحو 9400 جنيها.

وقامت شركة حديد الجارحى برفع سعر الطن ليسجل نحو 9980 جنيها للمستهلك النهائى، فى مقابل نحو 9780 جنيها بداية شهر مايو الجارى.

فيما سجل سعر حديد بيانكو نحو 9150 جنيها للمستهلك النهائى، فى مقابل نحو 9 آلاف جنيه.