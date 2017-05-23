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«الحركة الوطنية»: شفيق سيترشح الرئاسة إلا إذا قامت القيامة

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«الحركة الوطنية»: شفيق سيترشح الرئاسة إلا إذا قامت القيامة «الحركة الوطنية»: شفيق سيترشح الرئاسة إلا إذا قامت القيامة

التحرير

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كشف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، اللواء رؤوف السيد، موقف الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في عام 2018 المقبل، معلنًا في تصريحات صحفية أن الفريق شفيق سيترشح في الانتخابات المقبلة، قائلاً: “حالة وحيدة تمنعه من الترشح، هي أن القيامة تقوم". 

وأشار السيد إلى أنه يلتقي الفريق أحمد شفيق، في مقر إقامته بالإمارات، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحزب، بالإضافة إلى الأوضاع داخل الشارع المصري.

وأشار نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إلى أن ترشح شفيق، في الانتخابات المقبلة سوف يشعل المنافسة، لأن الفريق لديه الكثير من المحبين في الشارع المصري، موضحا أن اللقاءات بينهما تطرق للحديث عن الأوضاع الداخلية لمصر وكذلك الحزب وهذا أمر طبيعي.

وعن أسباب عدم إفصاح شفيق عن نيته في الترشح للرئاسة حتى الآن، أوضح السيد أن هذه هي طبيعة شخصيته، فهو يضع ميقاتا لكل شيء يقدم عليه، مؤكدا أنه لم يخطر الحزب رسميا حتى الآن بقراره في الترشح.

وأوضح نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الفريق شفيق له الكثير من المحبين وترشحه للرئاسة سيثري التنافس وفي النهاية سيفوز من يختاره الناس، مستنكرا الهجوم على الفريق بعد تردد أنباء عن ترشحه للرئاسة رغم أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي حتى الآن، بجانب أن هذا حقه مثل جميع المصريين في الترشح لأي منصب انتخابي طالما تتوافر فيه المواصفات التي وضعها الدستور والقانون.

وأشار السيد إلى أن الحزب مستعد لمساندة الفريق شفيق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيبدأ ترتيباته بمجرد إعلانه ذلك بشكل رسمي.

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التحرير

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