مونديال الشباب| غينيا تخطف نقطة ثمينة من إنجلترا وفنزويلا تكتسح فاناتو

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خطف المنتخب الغيني، نقطة ثمينة من أنياب المنتخب الإنجليزي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثانية من مونديال الشباب المقام حاليًا في كوريا الجنوبية.

وتقدمت إنجلترا في النتيجة عبر لويس كوك في الدقيقة 53 قبل أن تدرك غينيا التعادل عبر تسجيل فيكايو توموري هدفا في مرماه في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بينما حصلت غينيا على النقطة الأولى في المونديال بانتظار مباراة الأرجنتين وكوريا الجنوبية التي ستقام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.

وضمن مباريات المجموعة الثانية، واصلت فنزويلا عروضها القوية في المونديال، وذلك من خلال إكتساح فاناتو بسباعية نظيفة بعد تغلبها في الجولة الأولى على ألمانيا بهدفين دون رد.

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وافتتح ويليامز فيلاسكيز مهرجان الأهداف في الدقيقة 30 وعزز سيرجيو كوردوفا النتيجة في الدقيقة 42 قبل أن يضيف ادالبيرتو بينياراندا الهدف الثالث في الدقيقة 46، وسجل والكر فارينيز الهدف الرابع في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

وأضاف سيرجيو كوردوفا الهدف الخامس والثاني له في المباراة في الدقيقة 73 ومن ثم أحرز جان هورتادو الهدف السادس في الدقيقة 82 قبل ان يختتم صامويل سوسا مهرجان الأهداف في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد فنزويلا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بينما تذيلت فاناتو المجموعة بدون رصيد بإنتظار مواجهة ألمانيا والمكسيك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.