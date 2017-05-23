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أسرة كريستيانو رونالدو تغادر القاهرة على رحلتين

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أسرة كريستيانو رونالدو تغادر القاهرة على رحلتين أسرة كريستيانو رونالدو تغادر القاهرة على رحلتين

مصراوي Masrawy

أسرة كريستيانو رونالدو

كتب- طه عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أسرة كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، ومنتخب البرتغال عائدة إلى إسبانيا، بعد زيارة أستغرقت أيام في جولة سياحية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن أسرة كريستيانو رونالدو غادرت القاهرة على رحلتين لشركة للطيران، حيث غادر ٣ من أعضاء الأسرة على الرحلة المتجهة إلى مدريد، بينما غادر باقي أفراد الأسرة على الرحلة المتجهة إلى برشلونة.

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