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محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (1)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (1)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (2)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (2)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (3)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (3)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (4)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (4)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (5)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (5)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (6)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (6)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (7)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (7)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (8)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (8)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (9)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (9)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (10)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (10)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (11)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (11)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (12)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (12)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (13)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (13)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (14)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (14)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (15)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (15)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (16)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (16)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (17)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (17)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (18)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (18)

محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (19)محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة (19)

قنا – عبد الرحمن القرشي: 

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء صلاح حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، حملة مكبرة لاستعادة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بالمباني والزراعة من قبل المواطنين بطريق الجيش الصحراوي الشرقي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بتكليف القوات المسلحة ووزارة الداخلية والسادة المحافظين، لاستعادة كافة أراضي أملاك الدولة بجميع محافظات الجمهورية والانتهاء منها نهاية الشهر الجاري.

وأكد محافظ قنا، أن الحملة تستهدف إزالة 87 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك دولة بطريق الجيش الصحراوي الشرقي، عبارة عن أسوار ومبان بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، حيث جرى إزالة التعديات باستخدام عدد من اللوادر والمعدات الثقيلة التابعة للمحافظة وسط تأمين كامل من القوات المسلحة وقوات مديرية أمن قنا والأمن المركزي. 

وشدد محافظ قنا، على إزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف، والتعامل معها بكل حزم وطبقًا للقانون، والتعاون مع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

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