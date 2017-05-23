إزالة 6500 متر تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

شنت مديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمراكز المحافظة بإجمالي 6500.81 مترا.

وأسفرت الحملات في مركز أشمون عن تنفيذ عدد 6 قرارات بمساحة 231 مترًا، وفي مركز بركة السبع جرى تنفيذ 3 قرارات بمساحة 36 مترًا، وبمركز الباجور نفذت 4 قرارات بمساحة 397 مترًا، وفي مركز تلا 5 قرارات بمساحة 337 مترًا، ومركز قويسنا 3 قرارات بمساحة 149 مترًا، مركز السادات جرى تنفيذ قرار بمساحة 1320 مترًا، وفي قسم شبين الكوم نفّذ قرار بمساحة 68.11 مترًا، وفي مركز شبين الكوم نفذ قرار بمساحة 61 مترًا، وبمركز منوف نفذ قرار واحد بمساحة 100متر، بإجمالي 2698.81 مترًا .

وجرى تنفيذ قرارات إزالة على أملاك الري وتعديات على الأراضي الزراعية، ففي مركز السادات نُفذ عدد 8 قرارات بمساحة 1830 متر تعديات على طرق، وفي مركز الباجور جرى تنفيذ 11 قرارًا بمساحة 335 متر أملاك ري، وفي مركز بركة السبع نفذت 8 قرارات بمساحة 1632متر تعديات على أراض زراعية بإجمالي 3802 متر.