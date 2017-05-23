إزالة 1169 حالة تعد واسترداد 1844 فدانًا و 199 ألف متر بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أسفرت حملات إزالة التعديات على أراي أملاك الدولة التي تشنها محافظة أسيوط، بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية، عن إزالة 1169 حالة تعد، بإجمالي مساحة 1844 فدان و199 ألف و443 م2 مباني في 10 مراكز بقرى ومراكز المحافظة.

من جانبه، قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "إننا لن نفرّط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، وأن العمل متواصل حتى استرداد جميع الأراضي، لافتًا إلى أن غرفة الأزمات بالمحافظة في انعقاد دائم لمتابعة حالات التعدي وإعداد تقرير يومي بالإزالات".

وأوضح سكرتير عام المحافظة، المهندس محمد عبد الجليل النجار، أن حملات اليوم أزالت 122 حالة تعد على مساحة 1822 م2 داخل الزمام بمركز أسيوط، و27 حالة داخل الزمام على مساحة 567 م2 و154 حالة خارج الزمام على مساحة 76 فدانًا و117 ألف م2 بمركز ديروط، و49 حالة بمساحة 993 فدانًا و2306 م2 خارج الزمام بمركز القوصية، وازالة 133 حالة تعدى على مساحة 19869 متر داخل الزمام بمنفلوط وازالة 7 حالات على مساحة 1175 م2 داخل حدود 2 كم بمركز أبنوب و65 حالة على مساحة 36500 م2 داخل الزمام، و43 حالة على مساحة 629 فدان خارج الزمام بمركز الفتح.

وأشار إلى إزالة 422 حالة على مساحة 2958 مترًا داخل الزمام بمركز ساحل سليم، و27 حالة على مساحة 2829 م2 داخل الزمام، و98 حالة على مساحة 140 فدانًا و2965 م2 داخل حدود 2 كم بالبداري، و5 حالات على مساحة 2952م2 خارج الزمام بمركز أبو تيج، وإزالة 17 حالة على مساحة 8500 متر داخل مساحة 2 كم بمركز الغنايم.

يذكر أن محافظة أسيوط بدأت حملات الإزالة، الأربعاء الماضي، والتي تستمر حتى نهاية الشهر بجميع المراكز والمدن والأحياء، لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة.