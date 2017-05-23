بالصور.. محافظة أسيوط تتلقى ألفي طلب لتقنين أوضاع أراضي الدولة

أسيوط - أسامة صديق:

تكثف اللجنة المشكلة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة جهودها، للانتهاء من تلقي الطلبات قبل نهاية مايو الجاري، خصوصًا في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أن العمل يجري على محورين، الأول نزع الأراضى من المتعدين عليها دون زراعات والمساحات الكبيرة وإعادتها للدولة مرة أخرى، والثاني اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تقنين الأوضاع للمساحات المنزرعة فعليًا وتسديد القيمة المالية للدولة.

وأضاف المحافظ أن اللجنة تلقت حتى الآن ما يقارب من 2000 طلب لتقنين أراضي "وضع اليد" وأن إجمالي مساحة تلك الطلبات بلغت 35 ألف فدان على مستوى المحافظة، ويجري دراسة تقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن مع جهات الولاية المختلفة.

وأشار المحافظ إلى وجود لجان فرعية مهمتها معاينة الأراضي، للتأكد من المساحات الموجودة في الطلبات دون النظر لصفة واضعي اليد عليها، لأن الصفة لا تعني شيئًا في دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأي جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفها هو الحفاظ على ثروة مصر.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، أن تقنين وضع اليد يكون بالتنسيق مع جهات الولاية، وفقًا لعدة ضوابط منها أن تكون الأرض غير مستغلة أو مخصصة للنفع العام وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة مع عدم تقنين أى أوضاع لأراضٍ فضاء غير منزرعة، وقصر التقنين على الأراضي المثمرة والمنتجة والتي لها بنية أساسية فقط بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة.