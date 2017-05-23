وزير الزراعة يُعلن الطوارئ بجميع قطاعات الهيئة العامة لاسترداد أراضي الدولة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ بكافة القطاعات والهيئات المعنية بالوزارة، تنفيذاً للتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر كافة المساحات المعتدى عليها من أراضي املاك الدولة وإزالتها على الفور، للحفاظ على هيبة الدولة.

وقرر الوزير، تشكيل غرفة عمليات دائمة بمكتبه بديوان الوزارة برئاسته وعضوية نائبه لشئون استصلاح الأراضي الدكتور محمد عبد التواب، ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنيين.

وكلف وزير الزراعة الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بعمل زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ كافة الإزالات الخاصة بمنطقة العجمي، على أرض الواقع بشكل عاجل، حيث من المقرر أن تتبعها عدد من الزيارات المفاجئة الى عدد من المحافظات لحين الانتهاء من كافة أعمال الإزالة واسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الوزارة وكافة اجهزة الدولة المعنية بما فيها الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة، فضلا عن المحليات، ومتابعة أولا بأول لما يتم تنفيذه من قرارات ازالة، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي حالة تعدي حتى ولو كانت على شبر واحد من أراضي الدولة.