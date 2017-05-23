أخبار عاجلة

استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يُعلن الطوارئ بجميع قطاعات الهيئة العامة لاسترداد أراضي الدولة

Google+ Print
وزير الزراعة يُعلن الطوارئ بجميع قطاعات الهيئة العامة لاسترداد أراضي الدولة وزير الزراعة يُعلن الطوارئ بجميع قطاعات الهيئة العامة لاسترداد أراضي الدولة

مصراوي Masrawy

الدكتور عبد المنعم البنا

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ بكافة القطاعات والهيئات المعنية بالوزارة، تنفيذاً للتكليفات الرئيس عبد الفتاح بحصر كافة المساحات المعتدى عليها من أراضي املاك الدولة وإزالتها على الفور، للحفاظ على هيبة الدولة.

وقرر الوزير، تشكيل غرفة عمليات دائمة بمكتبه بديوان الوزارة برئاسته وعضوية نائبه لشئون استصلاح الأراضي الدكتور محمد عبد التواب، ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنيين.

وكلف وزير الزراعة الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بعمل زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ كافة الإزالات الخاصة بمنطقة العجمي، على أرض الواقع بشكل عاجل، حيث من المقرر أن تتبعها عدد من الزيارات المفاجئة الى عدد من المحافظات لحين الانتهاء من كافة أعمال الإزالة واسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين الوزارة وكافة اجهزة الدولة المعنية بما فيها الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة، فضلا عن المحليات، ومتابعة أولا بأول لما يتم تنفيذه من قرارات ازالة، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي حالة تعدي حتى ولو كانت على شبر واحد من أراضي الدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

فيديو| «الصحة»: تعديل خطتنا لتنفيذ طلب السيسي بالقضاء «فيروس سي»

فيديو| «الصحة»: تعديل خطتنا لتنفيذ طلب السيسي بالقضاء «فيروس سي»

بالفيديو || «السيسي يغضب».. إعلامي شهير يخرج عن صمته ويكشف للمرة الأولى عن تهديد شديد اللهجة واجراء حاسم من الرئيس ضد هؤلاء

بالفيديو || «السيسي يغضب».. إعلامي شهير يخرج عن صمته ويكشف للمرة الأولى عن تهديد شديد اللهجة واجراء حاسم من الرئيس ضد هؤلاء

الإبراشي عن انفعال السيسي علي برلماني: «مكنش وقت الكلام ده»

الإبراشي عن انفعال السيسي علي برلماني: «مكنش وقت الكلام ده»