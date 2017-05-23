فعاليات الثقافة اليوم: جيتار بالأوبرا و"الفكر لمواجهة التطرف" بمكتبة الطفل

كتبت- نسمة فرج:

تنظم وزارة الثقافة المصرية، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الثلاثاء، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية، أمسية– مشيرة عيسى بالمسرح الكبير الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة لحفل ريسيتال فيولينة وجيتار لـ"حسن شرارة وعماد حمدى" بالمسرح الصغير الساعة الثامنة مساءً.

كما ينظم صندوق التنمية الثقافية، ورشة حكاية أثرية، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والوعى الأثرى بمركز إبداع الطفل بيت العينى الساعة الحادية عشر صباحًا، إلى جانب ندوة "العمارة المملوكية والحرف التراثية" الساعة السادسة مساءً، ببيت المعمار المصرى، كما يختتم معرض كايرو أرت جليد بمركز الهناجر للفنون.

وتقيم مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "الفكر لمواجهة التطرف"، ينظم قصر ثقافة أسوان عرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان "أهلا رمضان" للفنان محمد عبد المنعم، كما ينظم فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لأبناء الفيوم، حيث تقدم كل من فيرونا عبدالله ودينا أحمد بقاعة الاجتماعات بمكتبة الفيوم العامة جلسة كتابة قصة التي ينظمها قسم نادي المواهب بالمكتبة.

كما تُقام ورشة عمل يدوية مع الأطفال بالنادى الاجتماعى بالشبان المسلمين تقدمها فاطمة محمد، بالإضافة إلى محاضرة ثقافية وحوار مع الشباب ودورة في إدارة المشكلات والأزمات التى ينظمها قسم الثقافة العامة ببيت ثقافة إطسا بقاعة مركز شباب أطسا، إلى جانب إقامة ورشة فنية لتعليم الاطفال كيفية عمل كارت تهنئة تنظمها هناء عطية بمكتبة الفيوم العامة.

ويعرض البيت الفني للمسرح، مسرحية "ميتين من الضحك" على مسرح ميامى بوسط البلد الساعة الثامنة مساءً، مسرحية "ابن الايه" الساعة التاسعة مساءً على مسرح أوبرا ملك برمسيس، عرض الأطفال "صحصح لما ينجح" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة الساعة السادسة والنصف مساءً.