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المقاصة: لم نتفاوض مع الحضري.. ولنا مستحقات لدى الزمالك بـ5 ملايين جنيه

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المقاصة: لم نتفاوض مع الحضري.. ولنا مستحقات لدى الزمالك بـ5 ملايين جنيه المقاصة: لم نتفاوض مع الحضري.. ولنا مستحقات لدى الزمالك بـ5 ملايين جنيه

التحرير

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قال محمد عبد السلام، رئيس نادي للمقاصة، إن الجمعية العمومية للأندية التي عقدت في ديسمبر الماضي، هي التي أعلنت وفاة لجنة الأندية، وتمت الموافقة حينها على إنشاء رابطة الأندية المحترفة بالإجماع.

وأضاف عبد السلام، في تصريحات لبرنامج «من الآخر» مع محمد شبانة عبر إذاعة «نغم إف إم» أن رابطة المحترفين ستكون صاحبة قرار وستدير المسابقة على عكس لجنة الأندية التي كانت تصدر مجرد توصيات وليس قرارات.

وقال عبد السلام، إن هناك 14 ناديًا حضروا الاجتماع من بينهم نادي طنطا الذي قام رئيسه فايز عريبي بالاتصال به، وتأكيد دعمه لقرارات الاجتماع والاعتذار عن الحضور لأسباب طارئة.

وأشار عبد السلام، إلى أن الأندية التي لم تحضر هي ، الإسماعيلي والمصري، وكان الاتحاد السكندري قد أكد حضوره لكنه تغيب بدون إبداء اعذار.

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وعن البند الخاص بالحفاظ على الأخلاق في الميثاق الذي خرج به الاجتماع، أوضح عبد السلام، أن هذا سيكون بندا في لائحة الرابطة وسيتم تفعيله وتطبيقه.

ونفى عبد السلام أن يكون هناك أي مفاوضات حالية مع النادي الأهلي بخصوص لاعبي المقاصة حسين الشحات وهشام محمد، مؤكدًا أن هناك اتصال وحيد تم من أحد مسؤولي لجنة التسويق ولم تتجدد المفاوضات، مشيرًا إلى أنه لن يقف ضد رغبة اللاعبين لو كانوا يريدون الرحيل.

كما نفى رئيس المقاصة وجود أي تفاوض لضم عصام الحضري، حارس وادي دجلة، مشيرًا إلى أنه سمع هذا الكلام من وسائل الإعلام ولا أساس له من الصحة.

وقال عبد السلام، إن المقاصة له مستحقات لدى نادي الزمالك تصل إلى 5 ملايين جنيه، وأرسل في طلبهم، لكن كان الرد من الزمالك بأن أرصدة النادي محجوز عليها في البنوك وبالتالي لا يستطيع السداد في الوقت الحالي.

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التحرير

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