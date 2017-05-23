فتاة تقفز من أعلى عقار بالدقهلية بعد ضبطها برفقة شابين.. والتحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة وصادمة بالواقعة

شيماء مصطفى

في واقعة مأساوية، لقت فتاة في العقد الثالث من العمر، مصرعها بعد قيامها بالقفز من عقار تحت الإنشاء بمنطقة الهابي لاند بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، فيما كشفت الأجهزة الأمنية التفاصيل الصادمة للواقعة، وذلك بعد سماع شهادات شهود العيان.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوجود جثة لسيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بمنطقة ” الهابي لاند”، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة، مسجاة أسفل عقار تحت الإنشاء ترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات عبارة عن سحجات متفرقة بالجسم، ومعها مبلغ 120 جنيه، ولم يتعرف عليها.

التحقيقات تكشف مفاجأة صادمة

وكشفت التحقيقات مع حارس العقار ومواطن أخر، بأنهما حال تواجدهما بالعقار محل عملهما شاهدا شخصين مجهولين وبصحبتهما تلك السيدة أعلى سطح المسكن وحال توجههما لاستطلاع الأمر فروا هاربين و سقطت السيدة من أعلى الطابق الثاني على كمية من الطوب الأحمر ما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

وتوصلت التحريات، الى أن كلا من” م”، 28 سنة، بواب ومقيم بقرية بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ وشخص آخر يُدعى” ح.ر”، حارس أحد العقارات بدائرة قسم أول المنصورة اصطحبا المتوفاة إلى أعلى العقار برغبتها لممارسة الرذيلة، وحال استشعارهم قدوم بعض الأهالي فروا هاربين وقفزت من الطابق الأول علوى وحدثت إصابتها التى أودت بحياتها.

تم تحرير المحضر رقم 4808/2017 إداري القسم، ونقل جثة المتوفاة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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