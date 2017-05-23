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فتح باب التقنين لواضعي اليد على أراضي الإسماعيلية

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فتح باب التقنين لواضعي اليد على أراضي الإسماعيلية فتح باب التقنين لواضعي اليد على أراضي الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

اللواء يس طاهر

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر فتح باب التقدم لتلقى طلبات واضعي اليد بمختلف قطاعات المحافظة، وتوابعها، اعتبارًا من أول شهر يونيو المقبل، وحتى نهاية شهر ديسمبر 2017.

وناشد "طاهر"، في تصريحات صحفية، جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، سرعة التقدم بالطلبات إلى الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيجري تقديم طلبات تقنين واضعي اليد لأراضي المباني بالوحدات المحلية التابع لها مقدم الطلب.

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