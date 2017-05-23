هذا ما قام به أحمد سعد قبل حوار ريم البارودي مع ريهام سعيد

شيماء مصطفى

كشفت مصادر قريبة من الإعلامية ريهام سعيد، مذيعة برنامج "صبايا الخير"، أن الفنان أحمد سعد، حاول أكثر من مرة التواصل مع المذيعة، قبل حلقة اليوم، التي تستضيف فيها الفنانة ريم البارودي، للرد على أحمد سعد، بعد حديثه عنها بشكل اعتبرته ريم، غير لائق بوصفها بـ"حاجة"، أثناء استضافته في برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وعلم "مصراوي"، أن الفنان أحمد سعد، طلب من الإعلامية ريهام سعيد، عدم التطرق في حديثها مع ريم، عن أمور بعينها، معربا عن قلقه بعد تهديد ريم له بكشف مفاجآت تخصه، وهو ما يأتي بعد الأزمة التي فجرتها تصريحاتها عن زواجه بالفنانة سمية الخشاب، وهو ما نفاه كليهما، إلا أنها تصر على دقة معلوماتها، مشيرة إلى أن سمية، لا ترغب في إعلان الزيجة.

وأضافت المصادر، أن أحمد سعد، حاول الاستعانة بوساطة عدد من أصدقاءه بقناة "النهار"، لإجراء مداخلة هاتفية أثناء الحلقة، للرد على ريم، وتوضيح موقفه، مشيرا إلى أن تصريحاتها تسبب له أزمات أمام جمهوره.

يُذكر أن حلقة "صبايا الخير"، التي ستُعرض اليوم، تم تسجيلها بالفعل قبل يومين، ولن تكون على الهواء مباشرة

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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