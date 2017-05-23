9 أرقام قياسية لا تفوتك قبل نهائي «ستوكهولم»

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يلتقي مانشستر يونايتد بنظيره أياكس غدًا في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب الصداقة في مدينة ستوكهولم السويدية، وبدوره استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبرز الأرقام القياسية في نهائيات الدوري الأوروبي في السطور التالية كالأتي:

1- تحقق أكبر فوز في نهائي المسابقة في عام 2006 وذلك بمسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي عندما تغلب إشبيلية على ميدلزبره برباعية نظيفة، بينما يعد نهائي 2001 الأكثر تسجيلا للأهداف بواقع 9 أهداف عندما تغلب ليفربول على ألافيس بنتيجة 5-4، بينما يعد نهائي عام 2014 الأقل تسجيلا للأهداف عندما تعادل إشبيلية سلبيا مع بنفيكا، كما تعادل أرسنال وجالاطا سراي سلبيا أيضا في نهائي عام 2000؟

2- لم يسبق لأي لاعب أن سجل هاتريك في المباراة النهائية بينما تمكن 9 لاعبين من تسجيل هدفين، أما الهداف التاريخي للمباريات النهائية هو راداميل فالكاو بثلاث أهداف سجلها في نهائي عام 2011 وعام 2012.

3- يعد جاري مكاليستر أكبر لاعب يسجل في النهائي وذلك في عام 2001 بعمر 36 عاما و142 يوما، بينما يعد أميدو كاربوني أكبر لاعب يخوض النهائي ويتوج بالبطولة وذلك مع فالنسيا على حساب مارسيليا في عام 2004 بعمر 39 عاما و43 يوما، أما أصغر مسجل فهو فاجنر لوف بعمر 20 عاما و341 يوما رفقة سيسكا موسكو في مرمى سبورتينج لشبونة عام 2005، بينما يعد روبن فان بيرسي أصغر لاعب يتوج بالمسابقة في عمر 18 عاما و275 يوما مع فينورد على حساب دورتموند في عام 2002 وأخيرا يعد جواو موتينيو أصغر لاعب يخوض المباراة النهائية بعمر 18 عاما و252 يوما في نهائي 2005 بين سبورتينج لشبونة وسيسكا موسكو.

4- سجل ماركوس بابل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهاية للبطولة وذلك بعد دقائق في نهائي عام 2001، بينما سجل دييحو فورلان أما الهدف الأكثر تأخرا في المباراة فكان من نصيب دييجو فورلان في الدقيقة 116 رفقة أتلتيكو مدريد في مرمى فولهام في نهائي 2010.

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5- 3 نهائيات احتكمت إلى ركلات التريجح من قبل هي إشبيلية وبنفيكا في عام 2014 وإشبيلية وإسبانيول في نهائي 2007 وجالاطا سراي وأرسنال في نهائي 2000، بينما حسمت 4 نهائيات في الوقت الإضافي وهي أتلتيكو مدريد وفولهام في 2010 وشاختار وفيردير بريمين في 2009 وبورتو وسيلتك في 2003 وليفربول وألافيس في 2001.

6- أكبر حضور جماهيري كان في نهائي بارما ومارسيليا في نهائي موسكو عام 1999 وذلك بحضور 61 ألف متفرج.

7- يعد إشبيلية أكثر الفرق خوضا للمباريات النهاية في 5 مناسبات والأكثر تتويجا باللقب بخمس مرات، أما بنفيكا فهو أكثر الفرق خسارة للمباراة النهائية في 3 مناسبات.

8- أكثر اللاعبين تتويجا باللقب هو خوسيه أنطونيو رييس بخمس مرات بواقع مرتين مع أتلتيكو مدريد عامي 2010 و2012 و3 مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016.

9- يعد جيوفاني تراباتوني أكثر المدربين تتويجا باللقب في 3 مناسبات، عام 1977 مع الإنتر وعامي 1991 و1993 مع يوفنتوس، كما توج أوناي إيمري أيضا بثلاث ألقاب مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016.