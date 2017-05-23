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تشيلسي وبايرن ميونيخ يدخلان السباق لضم والكر

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تشيلسي وبايرن ميونيخ يدخلان السباق لضم والكر تشيلسي وبايرن ميونيخ يدخلان السباق لضم والكر

التحرير

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة كل من تشيلسي وبايرن ميونيخ في التعاقد مع مدافع توتهام كيلي والكر، ليدخوا في صراع مع مانشستر سيتي الذي يرغب في ضم المدافع الإنجليزي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب تشيلسي في تدعيم خط دفاعه من أجل الدفاع عن لقبه الموسم المقبل إلى جانب المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا، وسيتناسب والكر كثيرا مع خطة كونتي 3-4-3 أو اللعب بأربع مدافعين.

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ومن جانبه يرغب بايرن ميونيخ في الحصول على خدمات والكر لخلافة فيليب لام الذي أعلن عن إعتزاله بنهاية الموسم الحالي، وسيكون بمقدور والكر الحصول على أجر أسبوعي يتخطي 150 ألف إسترليني في حال رحل عن توتنهام تجاه أي من الأندية الثلاثة.

ويبدو أن أيام والكر في توتنهام باتت معدودة وذلك بعد أن حجز كيران تريبر في التشكيل الأساسي للسبيرز، ليكون أول نجوم المغادرة هذا الموسم بانتظار قرار كل من إيريك داير وداني روز اللذان يرغب مانشستر يونايتد في الحصول على خدماتهما.

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التحرير

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