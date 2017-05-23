إدانة نجوم قطبي مانشستر للهجوم الإرهابي الذي ضرب المدينة

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أدان لاعبو مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، الهجوم الإرهابي الذي ضرب قاعة احتفالات "مانشستر أرينا" فجر اليوم، والذي أودى بحياة نحو 22 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وغرد الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نشعر بصدمة بالغة من الأحداث المفزعة التي وقعت في مانشستر أرينا، نصلي من أجل كل من أصيب في ذلك الحادث».

وبدوره كتب الحساب الرسمي موقع مانشستر سيتي: «تلقينا ببالغ الأسى أنباء الحادث الفزع، قلوبنا مع كل من تضرر من الحادث وخدمة الطواريء في المدينة».

وكتب قائد مانشستر سيتي اللاعب البلجيكي فينسينت كومباني على حسابه الشخصي: «أتوجه بخالص التعازي لأسر الضحايا، يوم حزين للمدينة الرائعة مانشستر».

ومن جانبه كتب لاعب مانشستر يونايتد خيسي لينجارد "صلواتي من أجل من تأثر بالهجوم الإرهابي الذي ضرب تلك المدينة الجميلة، سنقف بجانب بعضنا البعض في تلك الساعات السوداء".

وقال نجم دفاع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند "صلواتي من أجل أسر وأصدقاء ل من تأثر بهجوم الأمس في مانشستر"، واكتفي مهاجم مانشستر سيتي جابريل خيسوس بوضع رمز يشير إلى الحزن وأخر يشير إلى الدعاء.

وكتب نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج "أحداث مؤسفة في تلك المدينة الرائعة، صلواتي من أجر أسر المصابين"، كما غرد حارس مانشستر يونايتد السابق الدنماركي بيتر شمايكل قائلا "نشاطر أسر وأصدقاء من فقدوا أحبتهم في هجوم مانشستر".

كما كتب حارس مانشستر يونايتد إيدوين فان دير سار "قلبي واحترامي لكل الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم في هجوم الأمس في مانشستر".