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الرقابة الإدارية: «دمياط للأثاث» توفر 25 ألف فرصة عمل

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الرقابة الإدارية: «دمياط للأثاث» توفر 25 ألف فرصة عمل الرقابة الإدارية: «دمياط للأثاث» توفر 25 ألف فرصة عمل

التحرير

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عرض اللواء محمود عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تقريرًا للجنة القومية الخاصة بالمشروعات الجديدة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح ، بعض المشروعات التنموية بمدينة دمياط، اليوم الثلاثاء.

وأوضح عرفان أن تكلفة مشروع مدينة دمياط للأثاث تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أنها توفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء بعد غد الخميس، خاصة بمشروع مدينة دمياط للأثاث.

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وأشار إلى أنه تم تطوير معهد القلب الرئيسى بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وافتتاح 7 مشروعات خاصة بوزارة الصحة والسكان.

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التحرير

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