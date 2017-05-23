الرقابة الإدارية: «دمياط للأثاث» توفر 25 ألف فرصة عمل

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عرض اللواء محمود عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تقريرًا للجنة القومية الخاصة بالمشروعات الجديدة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض المشروعات التنموية بمدينة دمياط، اليوم الثلاثاء.

وأوضح عرفان أن تكلفة مشروع مدينة دمياط للأثاث تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أنها توفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء بعد غد الخميس، خاصة بمشروع مدينة دمياط للأثاث.

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وأشار إلى أنه تم تطوير معهد القلب الرئيسى بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وافتتاح 7 مشروعات خاصة بوزارة الصحة والسكان.