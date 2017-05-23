الأزهر يدين هجوم «مانشستر» ويدعو لمحاصرة الإرهاب

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أدان مشيخة الأزهر، التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس الإثنين، بمدينة مانشستر البريطانية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكد الأزهر، في بيان اليوم الثلاثاء، استنكاره لهذا العمل الإجرامي الخبيث الذي ترفضه كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، مشددا على أن استباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين، دليل على تجرد مرتكبي هذا الهجوم من الإنسانية.

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وكرر الأزهر دعوته إلى ضرورة تكاتف الجهود والمساعي الدولية لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ووضع استراتيجية عالمية لمواجهته بعد أن بات خطرا يهدد العالم أجمع.

وأضاف البيان أن الأزهر إذ يعرب عن إدانته واستنكاره لهذا الحادث الأليم؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لبريطانيا حكومة وشعبا ولأهالي وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.