تحسن طفيف بأداء البورصة عقب انهيار الأمس

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تعافت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل نسبي في مستهل تعاملات جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها الحاد الذي منيت به في تداولات الأمس على خلفية قرار البنك المركزي برفع معدلات أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 2 %.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة بلغت نحو مائتي مليون جنيه بعد مرور نحو 15 دقيقة من بدء التداولات ليصل إلى 2ر656 مليار جنيه بعدما كان قد خسر أمس نحو 15 مليار جنيه.

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واسترد مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ نحو 55ر0 % من خسائر الأمس ليصل في مستهل تعاملات اليوم إلى 12717.54 نقطة وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ تعافيا هامشيا بلغت نسبته 05ر0 % ليسجل 581.46 نقطة، وامتدت موجة التعافي إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا ليربح 1ر0 % ليبلغ 1357.94 نقطة.