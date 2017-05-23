إيمي سمير غانم تنفعل بسبب سؤال من غادة عادل عن طبيعة مرضها



شيماء مصطفى

انفعلت الفنانة إيمي سمير غانم عندما سألتها الفنانة غادل عادل عن مرضها الذي تم تداول أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وقالت: "أنا بكره السوشيال ميديا".



وأوضحت "غانم" – خلال استضافتها اليوم الاثنين في برنامج "تعشبشاي" الذي تقدمه الفنانة غادة عادل عبر فضائية dmc – أنها وبعد عودتها من حفل زفاف الفنان عمرو يوسف على الفنانة السورية كندة علوش، فوجئت بأن هناك أخبار غير صحيحة يتم تداولها عنها في بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت أنها بعد تداول تلك الشائعات عنها حدث لها ضعف في الجهاز المناعي وأصيبت بالأنيميا وتسارع في ضربات القلب وارتفاع في أنزيمات الكبد وارتفاع في درجة الحرارة.



وأشارت الفنانة الشابة إلى أن ظهور والدتها ووالدها في أحد البرامج والتحدث عن خوفهما الشديد عليها عندما تكون مريضة كان سبباً في انتشار مزيد من الشائعات التي أزعجتها كثيراً، خصوصاً مع تزامنها بمرض والدها الفنان سمير غانم.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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