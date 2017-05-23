ميناء بورسعيد يستقبل 1039 رأس ماشية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن الموانئ استقبلت 28 سفينة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 6 سفن بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة وخروج 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة وهما: السفينة F.M SPIRIDON القادمة من أوكرانيا وجنسيتها توجو، لتفريغ 1039 رأس ماشية حية بالميناء، والسفينة MUSA DZHALIL القادمة من ميناء دمياط وجنسيتها روسيا، لشحن 6400 طن صودا كاوية، بالإضافة إلى خروج سفينة، ويتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.