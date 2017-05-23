بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بجهينة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بمركز ومدينة جهينة، في إطار خطة المحافظة لتوفير المواد الغذائية والسلع التموينية والرمضانية بأسعار مناسبة.

وأضاف "عبد المنعم" أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية، باختيار أماكن مناسبة لإقامة تلك المعارض والإعلان عنها.

من جانبه قال مدحت القاضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، إن المعرض مقام بجوار الوحدة البيطرية بجهينة، ويضم منتجات السلع الرمضانية والعصائر المختلفة وجميع احتياجات الأسرة من ياميش رمضان وأرز وسكر ومكرونة وبقوليات وزيت ودجاج ولحوم طازجة ومجمدة وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة، للتخفيف عن المواطنين.