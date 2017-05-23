أخبار عاجلة

استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السيسي يُكلف بإعداد تقرير بأماكن معالجة نفايات المستشفيات في مصر

Google+ Print
السيسي يُكلف بإعداد تقرير بأماكن معالجة نفايات المستشفيات في مصر السيسي يُكلف بإعداد تقرير بأماكن معالجة نفايات المستشفيات في مصر

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتبت- عايدة رضوان:

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الصحة والسكان، وكليات الطب، والخدمات الطبية، بتقديم تقرير وافٍ يضمن أماكن معالجة النفايات بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس على هامش زيارته إلى محافظاة دمياط لافتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية.

وتتضمن المشروعات المقرر افتتاحها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أربعة مشاريع تنموية وخدمية، وهي: افتتاح المستشفى العسكري بدمياط الجديدة، ووضع حجر أساس مدينة دمياط للأثاث.

بالإضافة لافتتاح الرئيس، بواسطة "الفيديو كونفرانس"، مستشفى الطوارئ بكفر سعد، ووحدات مشروع دار .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية

قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية

فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

فيديو| أيمن شبانة: البشير أراد الخروج من أزماته الداخلية بافتعال أزمة مع مصر

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات