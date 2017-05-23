السيسي يُكلف بإعداد تقرير بأماكن معالجة نفايات المستشفيات في مصر

كتبت- عايدة رضوان:

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الصحة والسكان، وكليات الطب، والخدمات الطبية، بتقديم تقرير وافٍ يضمن أماكن معالجة النفايات بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس على هامش زيارته إلى محافظاة دمياط لافتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية.

وتتضمن المشروعات المقرر افتتاحها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أربعة مشاريع تنموية وخدمية، وهي: افتتاح المستشفى العسكري بدمياط الجديدة، ووضع حجر أساس مدينة دمياط للأثاث.

بالإضافة لافتتاح الرئيس، بواسطة "الفيديو كونفرانس"، مستشفى الطوارئ بكفر سعد، ووحدات مشروع دار مصر.