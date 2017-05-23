"الإصلاح الزراعي" تسترد مليون و138 م٢ من أراضي الدولة المعتدى عليها

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جملة الإزالات التي تمت على أراضي الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي بلغت حتى الآن حوالي مليون و١٣٨ ألف و٦٨٨م٢ من أراضي المباني، و٤٨ فدان و٢٠ قيراطًا و٧ أسهم من الأراضي، وذلك بواقع ٤٤٢٧ قرار ازالة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم إزالة 128 ألف و570 م2، بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن 990 ألف و451 م2، بمحافظة البحيرة، و1512 م2 بمحافظة كفر الشيخ، و180 م2 بمحافظة الشرقية، و14 قيراط بمحافظة القليوبية بواقع ٤ حالات حيث يجرى حاليا استكمال عمليات الحصر بها.

هذا فضلًا عن ٣٥ فدان بمحافظة الجيزة، و٨٠٠ م٢ بمحافظة الفيوم، و7 فدان و3 قيراط و1 سهم بمحافظة المنيا، و١٥ قيراط و٢ سهم بمحافظة أسوان.