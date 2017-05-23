السيسي يُطالب البنك المركزي بتمويل "دمياط للآثاث" بنسبة 5%

كتبت- عايدة رضوان:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي بتمويل مشروع دمياط للآثاث بنسبة 5%.

وأعلن محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدراية، أنه تم الانتهاء من معظم أعمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة دمياط للأثاث، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع بمراحله الـثلاث تُقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

وأضاف عرفان، خلال كلمته على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة دمياط لافتتاح عدة مشروعات خدمية وتنموية، أن مشروع دمياط للأثاث سوف يوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية:"تجربة مدينة دمياط للأثاث تحتاج للتوقف والتأمل"، مشيرًا إلى ان المشروع يهدف إلى تطوير صناعة الأثاث، ونقلها إلى صناعة متكاملة حتى تتمكن من المنافسة عالمياً.

وتتضمن المشروعات المقرر افتتاحها من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أربعة مشاريع تنموية وخدمية، هي: افتتاح المستشفى العسكري بدمياط الجديدة، ووضع حجر أساس مدينة دمياط للأثاث، بالإضافة لافتتاح الرئيس، بواسطة "الفيديو كونفرانس"،مستشفى الطوارئ بكفر سعد، ووحدات مشروع دار مصر.