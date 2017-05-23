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الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على مدينة مانشستر

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الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على مدينة مانشستر الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على مدينة مانشستر

مصراوي Masrawy

انفجار مانشستر

كتب- محمود أبو طالب:

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الاثنين، بمدينة مانشستر البريطانية، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكد الأزهر الشريف - في بيان اليوم الثلاثاء - استنكاره لهذا العمل الإجرامي الخبيث الذي ترفضه كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، مشددا على أن استباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين، دليل على تجرد مرتكبي هذا الهجوم من الإنسانية.

وكرر الأزهر دعوته إلي ضرورة تكاتف الجهود والمساعي الدولية لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ووضع استراتيجية عالمية لمواجهته بعد أن بات خطرا يهدد العالم أجمع.

وأضاف البيان: "أن الأزهر الشريف، إذ يعرب عن إدانته واستنكاره لهذا الحادث الأليم؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لبريطانيا حكومة وشعبا ولأهالي وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

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مصراوي Masrawy

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