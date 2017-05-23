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ضبط 25 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن في الحدائق-(صور)

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مصراوي Masrawy

دقيق مجهول المصدر (1)دقيق مجهول المصدر (1)

دقيق مجهول المصدر (2)دقيق مجهول المصدر (2)

دقيق مجهول المصدر (3)دقيق مجهول المصدر (3)

دقيق مجهول المصدر (4)دقيق مجهول المصدر (4)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، من ضبط مدير مخزن بمنطقة الحدائق، لتخذينه كمية من الدقيق مجهولة المصدر بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة والتجارة مفادها أن " ربيع. ع، 36 سنة، مدير مخزن دقيق "، بدائرة قسم شرطة الحدائق ومقيم مركز بنى سويف، يحوز كمية كبيرة من الدقيق مجهولة المصدر بالمخزن عمله بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخله على كمية من المواد الغذائية، وزنت (25 طن دقيق) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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