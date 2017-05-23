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بالصور.. "رأس البر" كما لم تراها من قبل

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (1)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (1)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (2)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (2)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (3)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (3)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (4)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (4)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (5)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (5)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (6)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (6)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (7)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (7)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (8)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (8)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (9)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (9)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (10)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (10)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (11)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (11)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (12)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (12)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (13)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (13)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (14)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (14)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (15)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (15)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (16)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (16)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (17)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (17)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (18)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (18)

بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (19)بالصور.. رأس البر كما لم تراها من قبل (19)

كتبت- هاجر حاتم:

مع دخول فصل الصيف، يبدأ الإقبال على المصايف، للاستمتاع بأجواء البحر والرمال والشمس الساطعة، لهذا تشهد الكثير من المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية وجود تزاحم كبير في فصل الصيف، من بينها مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

تقع المدينة على البحر المتوسط، تبعد عن شمال القاهرة بنحو 250 كم، أشهر ما يميزها نقطة التقاء النيل "المياه العذبة" بالبحر "المياه المالحة.

يقوم المدينة بشكل كبير على السياحة الداخلية صيفاً، حيث تنشط حركة تأجير العقارات للمصطافين، وتجارة الأسماك وتصنيع وتجارة المخبوزات والحلويات الشرقية التي تشتهر بها المحافظة.

تتميز رأس البر بوجود الكثير من الأماكن للتنزه أشهرها منطقة اللسان، وشارع النيل، والمحلات المضيئة ليلًا على شاطيء البحر.

وقام المصور "محمد حويلة" بالتقاط صور مميزة للمدينة، وكتب عنها أنها أفضل الصور لـ "رأس البر"، وحازت الصورعلى إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل.

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