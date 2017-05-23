"الزفاف الحزين".. رجل تزوج حبيبته وهو على فراش الموت

كتبت- ميرا ماهر

بعد أن خطط الزوجان "راي كيرشاو" البالغ من العمر 63 عاما، و"تراسي بروكس" 45 عاما، بعقد حفل زواجهما بجزر الكناري العام المقبل، أصيب الزوج بسرطان الأمعاء.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، نظمت مراسم الزواج في مستشفى "سبرينغ هيل بروشديل" البريطانية، في مشهد بدا رومانسيا ومؤثرا في آن واحد، حيث أن الزوج ينتظر الموت في أي لحظة.

وذكر الأطباء أن "كيرشاو" يعاني من سرطان الأمعاء في مرحلة متقدمة، ولم يتبق له سوى أيام معدودة، مما دفع الزوجان للإسراع بإتمام مراسم الزواج.

وقام متبرعون بدعم الحفل بإرسال الورود، ودفع تكاليف الملابس والسيارة وكعكة الزفاف.