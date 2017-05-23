ميركل تعرب عن صدمتها إزاء اعتداءات مانشستر

برلين- (أ ش أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، الثلاثاء، عن صدمتها وحزنها جراء اعتداءات مانشستر (شمال غرب بريطانيا) التي وقعت منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء وخلفت 22 قتيلا وإصابة 59 آخرين.

وتعهدت ميركل - حسبما ذكر بيان صحفي صادر عن المستشارية الألمانية - بالتصدي للأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال التي لا يمكن تصورها..قائلة :"إن هذا الهجوم الإرهابي سيعزز عزمنا على مواصلة العمل مع أصدقائنا البريطانيين ضد أولئك الذين يخططون وينفذون مثل هذه الأعمال اللا إنسانية".

كما أدان نائب المستشارة الألمانية وزير الخارجية زيجمار جابريل الاعتداء في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هذا الحادث .. قائلا : "لقد وردت لنا أخبار صادمة من مانشستر ، قلوبنا الآن مع الأصدقاء البريطانيين".