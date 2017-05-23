مستند.. «اعتراف خطي» لمتهم بالمشاركة في «تفجير البطرسية»

شيماء مصطفى

أدلى رامي عبد الحميد، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير الكنيسة البطرسية، الذي نفذه الانتحاري محمود شفيق محمد، باعتراف تفصيلي بخط يده في قضية "تفجير الكنائس".

"الإرهابي" أقر، في هذا الاعتراف أمام جهات التحقيق، بأن منفذ "تفجير البطرسية" عضو بتنظيم داعش بسيناء، وتعرف عليه عن طريق المتهم حسين عامر، الذي عرفه من خلال المتهم مهاب مصطفى قاسم، وأنه حضر إليه لاستضافته في شقته بـ18 شارع سالم حجازي.

وذكر أن منفذ الهجوم الإرهابي أرسل له رسالة صباح يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016، (يوم تنفيذ العملية) جاءت كالتالي: "شكرا على حسن الاستضافة وألقاك في الجنة"، ثم سمع بعد ذلك في الأخبار بوقوع الحادث.

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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