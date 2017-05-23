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التشكيل المتوقع للأهلي أمام القطن في دوري الأبطال

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام القطن في دوري الأبطال التشكيل المتوقع للأهلي أمام القطن في دوري الأبطال

التحرير

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيًلا على نظيره القطن الكاميروني، عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة جاروا الكاميرونية، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا 2017.

شهدت التدريبات الأخيرة للأهلي في الكاميرون التي سبقت مباراة القطن اعتماد حسام البدري علي تشكيل أساسي، في ظل الإصابات التي تطارد أحمد حجازي ووليد سليمان وأحمد حمودي، ولعل أبرز المشاهد هو عودة حسام عاشور كلاعب أساسي في تشكيل الأهلي بعد أن غاب في مباراة زاناكو بسبب وفاة شقيقه بينما يغيب محليا بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه.

ومن هذه المعطيات يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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خط الدفاع: علي معلول - سعد سمير- رامي ربيعة-أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- عبد الله السعيد- ميدو جابر- جونيور أجايي.

خط الهجوم: سليماني كوليبالي.

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التحرير

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