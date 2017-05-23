الأهلي يأمل في مصالحة جماهيره وتصحيح الأوضاع في إفريقيا

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلا على نظيره القطن الكاميروني، عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة جاروا الكاميرونية، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا 2017.

ويسعى الأهلي في هذا اللقاء لمصالحة جماهيره، عقب تعادل سلبي مخيب أمام زاناكو الزامبي، دون أهداف، على أرضه ووسط جماهيره، ببرج العرب، في بداية سيئة لحسام البدري المدير الفني للفريق ولاعبيه ويطمح لاعبو الأحمر في تصحيح الأوضاع، وتحقيق الفوز، أمام الفريق الكاميروني، بالرغم من تسلح الأخير بعامل الأرض والجمهور.

وسيدير مباراة الأهلي والقطن الكاميروني طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا بقيادة حكم الساحة الدولي فيكتور ميجيل جوميز، وسوف يساعده ثيوفيل فينجا وجوهانيس سيلو موشيدى، تذيع المباراة على الهواء قنوات بي أن سبورت، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر.

ولم يحقق الفريقين الفوز في الجولة الأولى، حيث تعادل الأهلي 0-0 مع زاناكو الزامبي، بينما خسر القطن، خارج الديار من الوداد المغربي 2-0.

ترتيب المجموعة الرابعة

يتصدر الوداد المغربي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز على القطن الكاميروني 2-0 في الدار البيضاء، أما الأهلي وزاناكو الزامبي كلًا منهما لديه نقطة وحيدة في المركزين الثاني والثالث، ويأتي القطن متزيلًا ترتيب المجموعة في المركز الرابع.

تاريخ مواجهات الأهلي والقطن

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سبق وأن التقى الأهلي مع القطن الكاميروني 6 مرات في البطولات الإفريقية، حقق خلالها الأحمر 3 انتصارات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

بطولة دوري الأبطال 2008

المباراة الأولى للأهلي أمام القطن جاءت في نهائي نسخة 2008 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة (2-صفر) بينما جاءت المواجهة الثانية في إياب نهائي نسخة 2008 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ليتوج الأهلي باللقب هذا العام.

بطولة دوري الأبطال 2013

المباراة الثالثة للأهلي أمام القطن جاءت في ذهاب نصف نهائي نسخة 2013 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بينما كانت المباراة الرابعة في إياب نصف نهائي نسخة 2013 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ولجأ الفريقين لركلات الترجيح لحسم المتأهل للنهائي واستطاع الأهلي أن يفوز بنتيجة (7-6) ويصعد لمواجهة أورلاندو الجنوب إفريقي في النهائي واستطاع أبناء القلعة الحمراء التتويج باللقب هذا العام.

بطولة الكونفدرالية 2014

المباراة الخامسة للأهلي أمام القطن جاءت في نصف نهائي نسخة 2014 من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 1-صفر بينما جاءت المواجهة السادسة في إياب نصف نهائي نسخة 2014 من بطولة الكونفدرالية، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1 ليتأهل بذلك الأهلي للنهائي ويتوج باللقب بعد فوزه على سيوي سبورت الايفواري في النهائي بالهدف الشهير لعماد متعب والذي جاء في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع للقاء.