للكبار فقط.. إصدارات مرسيدس فئة «C» المستعملة

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "مرسيدس" الألمانية خلال الفترة الأخيرة، للفئة الأشهر بالسوق المصرية "C"، وأهمها..

C 200

واحدة من أكثر السيارات تواجدًا في الشوارع المصرية، واستطاعت أن تحقق شعبية واسعة لدى الجمهور، وتعرض موديلاتها في السوق، والتي تمتد من 2001 وحتى 2010 بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 450 ألف جنيه.

C 180

ربما يصفها البعض بأنها الأشهر لفئة "C" داخل السوق المصرية، وتعرض موديلاتها التى تمتد من عام 2003 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 840 ألف جنيه.

C 250

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تنافس بقوة لتكون واحدة من أشهر إصدارات الشركة الألمانية لفئتها "C"، وتعرض موديلاتها التي تمتد في سوق السيارات من عام 2010 وحتى 2012 بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًّا حتى تصل إلى 630 ألف جنيه.

C 350



لم تختلف كثيرًا عن العديد من إصدارات الفئة الشهيرة لـ"مرسيدس"، وتعرض في سوق السيارات بموديلات تمتد من 2010 وحتى 2014 بأسعار تبدأ من 400 ألف وحتى 800 ألف جنيه.

كوبيه

تمثل الإصدار ذو البابين من الفئة "C" لمرسيدس، وتعرض موديلاتها التى تمتد فى السوق من 2003 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 750 ألف جنيه وحتى مليون و200 ألف جنيه.