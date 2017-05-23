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"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع

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"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع "الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع

مصراوي Masrawy

"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارت

 

- (أ ش أ):

ينصح خبير الأعشاب الطبية الفرنسية الدكتور جان بيير وليم في جامعة "باريس"، الذين يعانون من سوء الهضم والغثيان بعد تناول الطعام أو الارتجاع والانتفاخ بتناول الكزبرة الخضراء الغنية بالفيتامين "ج" و "حمض الفوليك"، لمساهمتهما في عملية الهضم، كما أن استهلاك الكزبرة الخضراء يعمل على خفض الثلاثية في الدم.

يتم تناول أوراق الكزبرة الطازجة أو الجافة بعد غليها في نصف لتر ماء مضاف إليه معلقة عسل أبيض ويتم شربها بعد تناول طعام دسم و قبل النوم .

ويحذر الطبيب الفرنسي من الأفراط في شرب هذا المشروب لتسببه في نوبات إسهال، فيكتفى شرب فنجان مرة واحدة في اليوم حتى نستفيد من فوائدها، كما يمكن إضافتها عند طهي اللحوم والأسماك.

 

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